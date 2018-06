Clash met Engeland dreigt bizar duel te worden, met nagenoeg een compleet andere opstelling bij Rode Duivels

Het vooraf aangekondigde prestigeduel van vanavond (20u) tussen Engeland en België op de slotspeeldag in groep G dreigt door de omstandigheden een bizar duel te worden. beide landen zijn immers al zeker van de 1/8e finales én wie verliest (en dus tweede wordt in de groep) lijkt in theorie een makkelijker programma te krijgen later in het tornooi. “Winnen is geen prioriteit”, vertelde bondscoach Roberto Martinez woensdag in Kaliningrad. Wellicht wisselt hij ook nagenoeg het volledige elftal.

Bij de loting in december werd Engeland als tegenstander nog met applaus op alle banken onthaald, de realiteit is echter dat het een moeilijk te ontwrichten en reeds meer dan een jaar onklopbaar geheel is dat dodelijk is op stilstaande fases en gezien zijn jonge leeftijd de toekomst voor zich heeft.

Niet alleen oogt de toekomst voor The Three Lions rooskleurig, ook de statistieken uit het verleden pleiten in hun voordeel. Beide landen stonden al vaak tegenover mekaar, de laatste zege van de Belgen dateert intussen van mei 1936. De laatste confrontatie was een oefeninterland in 2012 toen er in Londen met 1-0 verloren werd, ondanks een goede prestatie. Wat later zou deze generatie Rode Duivels definitief op de rails geraken, zes jaar later zou dit WK na twee kwartfinales het orgelpunt moeten worden.

Aanlokkelijke tweede plaats

De vraag is of beide al gekwalificeerde landen het slotduel in het vanwege zijn ligging gecontesteerde Kaliningrad wel willen winnen. Zowel sportief als logistiek lijkt de tweede plaats in de groep alleen maar voordelen op te leveren. In beide kampen klinkt wel dat “je elke match moet proberen te winnen”, maar het feit dat zowel Martinez als Gareth Southgate van plan is een veredeld B-elftal het veld op te sturen, wijst er toch op dat de belangen niet al te groot zijn en dat de tweede ronde prioritair is.

Daarbij rest nog de vraag hoeveel wissels er bij de Belgen doorgevoerd zullen worden. Het lijkt er sterk op dat Martinez nagenoeg een hele ploeg zal vervangen. De spelers met een geel karton achter hun naam zullen we vanwege het schorsingsgevaar niet aan het werk zien in Kaliningrad. Het zijn overigens de kaarten die bij een draw over de groepswinst zullen beslissen. Een speling van het lot voorafgaand aan een wedstrijd, die wel eens een heel bizarre wending zou kunnen nemen.

In doel kiest Roberto Martinez voor Thibaut Courtois, de bondscoach is immers van mening dat een doelman vooral speelminuten nodig heeft. Achterin zal de van een hamstringblessure herstelde Thomas Vermaelen de vervanger zijn van Jan Vertonghen, waarschijnlijk aan de zijde van Leander Dendoncker die Toby Alderweireld aflost en Dedryck Boyata die als enige mag blijven staan. Vincent Kompany zal meer dan waarschijnlijk gespaard worden voor de tweede ronde.

Op het middenveld komt Marouane Fellaini in het team voor Kevin De Bruyne, met naast hem Axel Witsel of Mousa Dembélé. Op de rechterwingback vervangt Nacer Chadli Thomas Meunier, die op een kaart van een schorsing staat. Op links kan Adnan Januzaj de vervanger worden van Yannick Carrasco, die woensdag niet meetrainde. Voorin kunnen Youri Tielemans - zoals tegen Tunesië - en Thorgan Hazard de vervangers zijn van Eden Hazard en Dries Mertens, die vorig weekend averij opliepen, maar intussen wel terug bij de groep aansloten. Romelu Lukaku is net niet op tijd hersteld van zijn enkelblessure - al verscheen hij woensdag wel nog op het oefenveld. Michy Batshuayi wordt dan ook aan de aftrap verwacht.

