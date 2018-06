Grote hinder op E40 door werken Leopold II-tunnel: “Vermijd de omgeving”

Brussel - De voorbereidende werken aan de Brusselse Leopold II-tunnel - die vanaf 1 juli twee maanden dichtgaat voor een make-over - veroorzaken donderdagochtend heel wat hinder op de E40. Het verkeer uit West- en Oost-Vlaanderen verliest er meer dan een uur tijd. “Probeer de omgeving te vermijden”, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

Van 1 juli tot 1 september gaat de Leopold II-tunnel in Brussel volledig dicht wegens renovatiewerken. Donderdagochtend is er ter hoogte van het knooppunt Groot-Bijgaarden al één rijstrook gesloten. Voor wie vanaf de E40 Brussel binnenrijdt, leidt dat al tot heel wat hinder. Om 7 uur was het al meer dan een uur aanschuiven tussen Aalst en Groot-Bijgaarden. Liefst vijftien kilometer file.

#E40 Werken Groot-Bijgaarden - St.-Agatha-Berchem ? Brussel-Centrum.

Neem vanuit Oost- en West-Vlaanderen de A12 of R0 uitrit 17 Anderlecht-Industrie als je naar het centrum van Brussel moet! — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 28 juni 2018

1 uur filerijden vanaf Aalst op de #E40 ? Brussel.



Voorbij het knooppunt in Groot-Bijgaarden is 1 rijstrook afgesloten voor het aanpassen van de wegmarkeringen op de Keizer Karellaan #leopoldIItunnel



Brussel in? Dat kan via de A12 of afrit 17 op de #R0 — VRT Verkeer (@verkeersanker) 28 juni 2018

Dagelijks pendelen er zo’n 40.000 voertuigen door de Leopold II-tunnel. “Er wordt veel hinder verwacht, ook op de alternatieve routes”, waarschuwt Brussel Mobiliteit. “Kies daarom zo veel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets. Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn verhogen hun capaciteit in juli en augustus.” Daarnaast wordt aangeraden om te carpoolen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die alternatieve routes ook donderdag al te gebruiken. “Je verliest nu heel veel tijd op de E40. Probeer die zone te vermijden”, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx. “Al is het op die routes - de A12 en de Brusselse ring - op dit moment ook druk. Houd daar rekening mee.”