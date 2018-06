CLUBNIEUWS. Limbombe bijna weg bij Club Brugge, belofte van OHL op weg naar... Serie A

Club Brugge staat op het punt om goudhaantje Anthony Limbombe te verkopen, de laatste details worden afgerond en blauw-zwart zal dik twaalf miljoen incasseren. In Brugge houden ze ook nog altijd rekening met een vertrek van Wesley Moraes.

OEFENMATCHEN. KV Oostende vermijdt blamage in dol slot, Standard speelt slechts gelijk tegen amateurs

Limbombe bijna weg, Club wil Jovanovic uitlenen

Club Brugge staat op het punt om Anthony Limbombe (23) te verkopen aan het Engelse Huddersfield Town. De laatste details worden afgerond en blauw-zwart zal dik twaalf miljoen incasseren. Naast het transferbedrag van Limbombe kreeg Club ook nog eens 500.000 euro voor Jérémy Perbet. De spits die vorig jaar werd uitgeleend aan Kortrijk werd nu definitief verkocht aan Charleroi. Hij tekende bij zijn ex-club voor drie seizoenen en hij moet op Mambourg Pollet vervangen die naar Eupen vertrok.

In Brugge houden ze ook nog altijd rekening met een vertrek van Wesley Moraes (21). Club is op de hoogte van de concrete interesse van Lazio, maar de Romeinen moeten eerst Felipe Caiceido verkopen vooraleer het tot echte onderhandelingen komt. Wesley zelf zou volgens Italiaanse bronnen al een persoonlijk akkoord hebben en Mateja Kezman, één van de makelaars van Lazio-topper Milinkovic-Savic, zal helpen om de deal tot een goed einde te brengen. Ook hier hopen de Bruggelingen op een som van 12 à 15 miljoen euro. Zolang er echter geen deal is, blijft trainer Ivan Leko de Braziliaanse aanvaller opstellen en gebruiken.

Om Wesley op termijn op te volgen, wil Club de Serviër Djordje Jovanovic (19) van Partizan Belgrado binnenhalen. De komst van deze targetspits zit in de pijplijn, maar Club ziet hem niet als een directe versterking. Volgens Servische bronnen is het de bedoeling om Jovanovic eerst nog een jaartje uit te lenen. Liefst aan een club in ­België zodat hij onze ­competitie al leert kennen.(jve, jug)

Foto: Vel

Jordy Gillekens op weg van 1B naar Serie A

Voor Jordy Gillekens zit er een opvallende transfer aan te komen. De 18-jarige Belgische verdediger van OHL geniet al een tijdje interesse van Fiorentina en daar kan hij nu een contract van drie seizoenen tekenen. De Italiaanse club bracht net een bod uit op hem. Dat werd geweigerd, maar het zal zijn bod nu verhogen. Het nummer acht uit de Serie A van afgelopen seizoen wil Gillekens de voorbereiding bij de A-kern laten aanvatten, en dan een jaartje ervaring laten opdoen bij de Primavera, de U19. Gillekens ziet dat het helemaal zitten, want het is aantrekkelijker dan een alternatief dat OHL voorstelde: een jaartje op huurbasis bij Heist.(dvd)

*** AA Gent zal het twee maanden zonder de Tunesische verdediger Dylan Bronn moeten doen. De knieschijfontwrichting die hij opliep op het WK werd bevestigd.

*** Waasland-Beveren heeft nog altijd de intentie om Manuel Benson van Genk te lenen.

*** Zulte Waregem sluit niet uit dat het spits Ivan Saponjic nog een jaar leent van Benfica.

*** Eupen ontbond het contract van spits Nicolas Verdier (31) in onderling overleg. Verdediger Marc Valiente stapt over naar het Servische Partizan Belgrado.(thst)

*** Steven De Petter verlengde zijn contract bij STVV tot 2021.