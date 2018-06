Kinderartsen luiden de alarmbel: “Bij bevalling telt enkel de gezondheid van de moeder”

Een aantal kinderartsen vreest dat de goede zorg voor pasgeboren baby’s in het gedrang komt door de nakende veranderingen in de ziekenhuisfinanciering. In een open brief in De Morgen vragen ze aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om de beslissing terug te schroeven.

“Het gaat erom dat bij een normale bevalling enkel wordt gekeken naar de gezondheid van de moeder”, zegt Ann De Guchtenaere, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK). “Stel je voor: een moeder die op 37 weken bevalt en zelf kerngezond is, maar waarbij de pasgeborene meteen gereanimeerd moet worden en aan het infuus moet. Daarvoor zouden we even veel middelen krijgen als voor een andere bevalling waarbij zowel moeder als kind het goed stellen.”

Bij extreem vroege geboortes of heel ernstige verwikkelingen worden pasgeborenen sowieso naar de neonatale intensieve eenheid (NICU) gestuurd. In zo’n geval krijgen de ziekenhuizen wél extra financiering. Maar dus niet bij baby’s die pakweg enkele dagen sondevoeding moeten krijgen of aan de monitor moeten.

De beslissing past in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat relatief eenvoudige ingrepen zoals een bevalling onder de “laagvariabele zorg” vallen. “Wij zijn niet tegen die laagvariabele zorg”, benadrukt De Guchtenaere. “Maar ik begrijp niet waarom de toestand van de moeder zomaar voor de baby moet gelden. Dat zijn toch twee verschillende patiënten?”

In een reactie bevestigt De Block dat het inderdaad de gezondheid van de moeder is die doorweegt. “In onze ziekteverzekering is het sinds jaar en dag zo dat de medische prestaties tijdens het bevallingsverblijf volledig op de moeder gefactureerd worden, en niet op de baby.”