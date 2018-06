Chef Voetbal Ludo Vandewalle doet een oproep aan de Duivels: “Ga alsjeblieft niet af voor het oog van de wereld”

De Rode Duivels spelen vanavond in Kaliningrad de meest bizarre wedstrijd uit hun geschiedenis. Tegen Engeland zou het eigenlijk vooral niet mogen winnen. Dat is ook de mening van onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle, maar hij heeft wel een belangrijke boodschap voor onze nationale ploeg. “B-elftal, speel gewoon je wedstrijd. Als we winnen, dan winnen we. Maar ga alsjeblieft niet af voor het oog van de wereld.”