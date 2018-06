Dat Mexico ondanks een 0-3-nederlaag tegen Zweden nog in het WK zit, heeft het enkel en alleen te danken aan Zuid-Korea. Dus trokken enkele dolle Mexicanen naar de ambassade van Zuid-Korea om hen te bedanken voor de stuntzege tegen Duitsland.

Het zijn schitterende beelden: een Zuid-Koreaan met sombrero wordt door het publiek in de lucht gehesen en zelfs de ambassadeur waagt zich even buiten in een Mexicaans voetbaltruitje.