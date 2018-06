Facebook -quizen zoals “Hoe zou ik eruit zien als Disney-prinses” en “Op welke nationaliteit lijk jij?” zijn niet zonder gevaar. De makers van die super populaire quizen stellen de persoonlijke Facebook-info van de spelers (status, foto’s, vrienden) beschikbaar voor iedereen. Daar kwam de Vlaamse ethische hacker Inti De Ceukelaire achter. “Het lek wordt nu gedicht”, zegt De Ceukelaire aan Het Nieuwsblad Online.

Inti De Ceukelaire Foto: lds

U kent ze wel, die Facebook-quizen: “Wat soort panda ben jij?” of “Wat zegt jouw mond over jou?” en “Wat is jou citaat voor de dag?” Je vult ze in en de uitslag wordt met jouw vrienden gedeeld.

Nu blijkt dat het niet zo veilig is die spelletjes te spelen. NameTests, de Duitse bedrijf achter de spelletjes-app, beschikt over al je Facebook-gegevens. Je foto’s, ook die die je niet publiek deelt, je vrienden, de dingen die je liket, de sites waarnaar je doorklikt. “Maar het strafste van al: al die kennis houden ze niet voor zich. Iedereen kan eraan geraken”, zegt ethische hacker De Ceukelaire. “Dit is een perfect voorbeeld van hoe we domweg al onze persoonlijke informatie zomaar op straat gooien, te grabbel voor iedereen.”

De Ceukelaire zegt dat hij toevallig het lek heeft ontdekt. En dat het doodsimpel te vinden was. “Ik noem dit geen hacken. De eerste beste pas afgestudeerde informaticus kon het vinden.”

8.000 euro

De Ceuckelaire bracht Facebook op de hoogte van het lek. Ze waren hem dankbaar. Want NameTests is een van de meest populaire Facebook-spelletjes, met 120 miljoen gebruikers wereldwijd. Dus 120 miljoen Facebookers laten hun persoonlijke gegevens zomaar op straat gooien.

“Wie Facebook op een lek wijst, krijgt daarvoor soms een beloning. Ik heb hen meteen laten weten; geef mijn beloning maar aan Freedom of Press Foundation, de instelling die klokkenluiders ondersteunt. Normaal geeft Facebook een beloning van 4.000 euro maar omdat ik mijn beloning meteen wegschenk, hebben ze er 8.000 euro van gemaakt.”

Facebook heeft ondertussen NameTests aan de oren getrokken en zij zijn de bressen aan het dichten.