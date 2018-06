‘Voetbalcoach’ Koen Geens waarschuwt voor gevaren van gokken in filmpje: “WK voetbal moet plezant blijven” Video: Koen Geens

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft, niet toevallig op de dag dat de Rode Duivels hun WK-wedstrijd tegen Engeland spelen, een video gelanceerd omtrent de gevaren van gokken. Met het filmpje maakt de minister duidelijk dat hij werkt aan een kansspelwet die spelers moet beschermen tegen gokken. Daarbij richt hij zich vooral op kwetsbare groepen, onder wie kinderen.

Jongeren komen dan ook uitvoerig aan bod in het filmpje. Terwijl een groep kinderen een voetbalwedstrijdje spelen op de speelplaats, laten twee kinderen aan de rand van het veld zich verleiden tot een gokje. “Ik wed dat Milan gaat scoren”, vertelt een jongen aan een vriendin, die een andere mening is toegedaan. “Echt niet hé. Voor hoeveel wedden we?” Uiteindelijk worden een chocoladereep, een truitje van Hazard tot zelfs het huisdier van het meisje in de gokspelletjes betrokken.

Geens nam in de video de rol van voetbalcoach van de spelende kinderen aan, al ligt de nadruk uiteraard op zijn boodschap omtrent gokken. “Reclame voor kansspelen en weddenschappen zet spelers aan tot gokken en kan gokverslaving in de hand werken. Daarom wil ik geen gokreclame tijdens de liveverslaggeving van sportwedstrijden”, klinkt het.

Het is niet de enige maatregel die Geens wil nemen. Zo wil de minister ook gokreclame verbieden tot een kwartier voor en na programma’s die zich richten tot minderjarigen. Tevens zal gokreclame op sportuitrustingen en materiaal van minderjarige sporters niet meer toegaleten worden. “Want voetbal moet plezant blijven voor iedereen”, stelt hij.