Iraniër Reza Ghoochannejhad (ex-STVV en Standard) zet punt achter internationale carrière

Reza Ghoochannejhad stopt als international bij Iran. Dat heeft de 30-jarige aanvaller via Instagram gemeld. Iran overleefde op het WK in Rusland de groepsfase niet.

Ghoochannejhad speelde 44 interlands en maakte daarin zestien doelpunten. Hij behoorde tot de WK-kern van Iran, maar kwam in Rusland niet in actie. “De zes jaar die ik speelde bij de nationale ploeg waren een geweldige eer,” schrijft Ghoochannejhad. “Ik ben jullie ongelooflijk dankbaar voor de steun tijdens die periode.”

De Iraniër verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland en speelde daar voor onder meer Go Ahead Eagles, FC Emmen en SC Cambuur. Nadien trok de spits naar België, waar hij uitkwam voor Sint-Truiden en Standard. In 2014 verliet hij Luik voor Charlton Athletic. Afgelopen seizoen was de Iraniër opnieuw in Nederland actief, bij Heerenveen, waar zijn contract deze zomer afloopt. Ghoochannejhad doorliep de Nederlandse jeugdelftallen, maar debuteerde in 2012 in de nationale ploeg van Iran.