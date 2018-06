Kinderen (4,5 en 7) vervelen zich en bellen hulpdiensten: 27 brandweermannen voor de deur

Diksmuide - “Er staat dikke zwarte rook in ons huis en wij zitten nog binnen met onze huisdieren.” Dat was de samenvatting van de oproep die de brandweer van Diksmuide donderdagochtend omstreeks 7 uur binnenkreeg. Aan de telefoon hingen drie kleine kinderen van 4, 5 en 7 jaar oud. De hulpdiensten aarzelden geen minuut en rukten meteen uit. Totdat bleek dat er helemaal niets aan de hand was en de kinderen gewoon “uit verveling” hadden gebeld.

Het brandweerkorps van het West-Vlaamse Diksmuide stond in rep en roer, toen de drie kinderen hun oproep hadden afgerond. Volgens de zevenjarige aan de lijn was de rook immers al heel ver verspreid en zaten ze met zijn allen nog steeds vast in het brandende huis. De hulpdiensten gingen via de telefooncentrale op zoek naar de locatie, want de kinderen hadden opgelegd voordat ze het adres hadden gegeven.

Al snel rukten ze dan ook met 27 brandweermannen en vijf wagens uit naar de Hendrik Consciensestraat in Diksmuide. Maar toen ze daar aankwamen, bleek er helemaal niets aan de hand te zijn. De jonge kinderen hadden de brandweer gebeld uit verveling, om een grapje uit te halen.

Dure “grap”

Hun mama kon er uiteraard niet mee lachen. Zij kreeg immers telefoon van de hulpdiensten, die steeds opnieuw contact probeerden opnemen met de kinderen op de smartphone waarmee haar zevenjarige dochter het “mopje” had uitgehaald. Nadat ze het juiste adres had doorgegeven, besefte ze wat haar kinderen gedaan hadden.

Geschrokken zag de vrouw hoeveel volk er plots voor de deur stond. De moeder van de drie kinderen zal nu de rekening voorgeschoteld krijgen. “De factuur van de brandweer zal inderdaad volgen en de ouders zullen die moeten betalen. We zijn nu in overleg of het nodig is om een proces-verbaal op te stellen”, reageert de politiecommissaris van Diksmuide aan Het Nieuwsblad.