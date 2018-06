Veroordelingen in de ‘Puddingmoord’: koppel moet naar de cel voor vergiftigen opa Robert

Pepingen - De Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdag Christa D.V. en Johnny N. veroordeeld tot 7 en 10 jaar cel voor de moord op de 89-jarige Robert Paridaens, in november 2013. Drie familieleden van de man, schoonzoon Oscar D.V., kleindochter Christa D.V. en haar echtgenoot Johnny N., vergiftigden de tachtiger toen met een overdosis xtc, gemengd in een portie vanillepudding.

De schoonzoon is intussen zelf overleden zodat enkel nog de kleindochter en haar echtgenoot terechtstaan. Hoewel de dood van Paridaens eerst als een natuurlijk overlijden werd beschouwd, waren er in de weken en maanden na zijn overlijden aanhoudende geruchten dat er meer aan de hand was. Het parket Halle-Vilvoorde opende alsnog een gerechtelijk onderzoek en liet alsnog een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitvoeren. Daaruit bleek dat de tachtiger overleden was aan de gevolgen van een overdosis xtc.

Onhebbelijke man

Schoonzoon Oscar D.V.(67), kleindochter Christa D.V. (43) en haar echtgenoot Johnny N. (47) werden opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst. De drie legden bekentenissen af en beweerden dat ze de tachtiger om het leven brachten omdat hij een onhebbelijke man was geworden. Vermoed wordt echter dat het drietal het ook op de erfenis van de tachtiger gemunt had.

Robert Paridaens had een succesvol transportbedrijf uitgebouwd dat later door schoonzoon Oscar D.V. voortgezet werd. Maar de bejaarde man had al eventjes een relatie met een 75-jarige vrouw en de drie verdachten vonden blijkbaar dat hij te veel geld aan die relatie uitgaf. Oscar D.V. is ondertussen zelf overleden zodat enkel nog Christa D.V. en Johnny N. vervolgd werden. Zij werden verdedigd door meester Jef Vermassen.