Na Panama en Tunesië laat Nainggolan zich ook gelden tegen Engeland met geniaal plan: “Oh, die was niet blij”

Radja Nainggolan, die om ‘tactische redenen’ niet mee mocht naar het WK, blijft de Rode Duivels steunen. Eerder maakte hij kabaal voor het stadion van de Panamezen, vervolgens ‘sleutelde’ hij aan de bus van de Tunesiërs in de hoop dat ze te laat zouden aankomen. Ook tegen de Engelsen laat hij zich gelden… “Oh, die was niet blij zenne”; klinkt het bij ‘Il Ninja’ in de video voor Orange.