Waarom de verdediging van de Engelsen beter is dan die van de Rode Duivels (maar we niet moeten wanhopen)

Het duel tussen Engeland en België is een topaffiche waar wereldwijd naar wordt uitgekeken. Want zelfs met twee veredelde B-elftallen komen er heel wat sterren uit de populaire Premier League in actie. Maar ook tactisch belooft het een enorm interessante wedstrijd te worden. Beide landen hanteren als één van de weinigen immers nog een driemansdefensie. Maar welk plan is nu het beste: dat van Roberto Martinez of dat van zijn collega Gareth Southgate? Wij vrezen dat van de Engelsen... maar toch moeten we niet wanhopen!