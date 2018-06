Marcelo stelt Braziliaanse fans gerust na wissel

Marcelo heeft de Braziliaanse supporters gerustgesteld na zijn wissel met rugpijn woensdag in de met 2-0 gewonnen WK-wedstrijd tegen Servië. “Het is niet erg en ik zal snel terugkeren”, liet de linksachter via Twitter weten.

Marcelo moest in de partij al na tien minuten naar de kant. Door de zege plaatste Brazilië zich als poulewinnaar in groep E voor de achtste finales, waarin het maandag Mexico partij geeft. Of de 30-jarige verdediger van Real Madrid voor dat duel speelklaar geraakt, is nog niet duidelijk. “Hij wordt donderdag behandeld, over één à twee dagen weten we meer”, verduidelijkte de Braziliaanse teamarts Rodrigo Lasmar. Volgens de eerste vaststellingen van de medische staf van de Seleção zou het gaan om een lumbago.