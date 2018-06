Aan het hotel zal het alvast niet liggen: Rode Duivels in oase van rust, Kane en co pal in uitgaansbuurt naast stripclub

Als de Rode Duivels vanavond in hun derde groepsmatch op het WK verliezen van Engeland is er alvast één excuus dat ze niet zullen kunnen gebruiken: een gebrek aan nachtrust omwille van een slecht hotel. We gingen gisteren zowel overdag als ’s nachts even een kijkje nemen aan beide hotels en stelden vast dat de Belgen het veel beter getroffen hadden dan hun Engelse concurrenten.

De Rode Duivels logeren in Kaliningrad in het Mercure Hotel, een modern hotel gelegen aan de rand van de stad. Vanuit hun kamers kijken de Belgische voetballers uit over een gigantische vijver/meer waarop enkele toeristen met een waterfiets het beste van zichzelf geven. De sfeer is er gemoedelijk: er zijn hippe (rustige) terrasjes, een wandeldijk en een fontein waar kleine kinderen in spelen. Dan hebben de Britten het slechter getroffen. Zij verblijven amper 950 meter verderop, maar de omstandigheden zijn er compleet anders. Hun Radisson Hotel bevindt zich aan het Pobedy plein, zowat het drukste plein pal in het centrum van de stad. Naast hun hotel loopt een drukke viervaksbaan met tramsporen in het midden. Het is er een drukte van jewelste. Dat werd ook duidelijk toen de bus van de Engelse fans in de namiddag aan het hotel stopte. Meteen stormden honderden kijklustigen naar de hekken aan de lobby van het hotel. Ter vergelijking: naar de spelersbus van de Rode Duivels werd amper omgekeken.

Het contrast werd nog duidelijker toen we om middernacht nog even een kijkje gingen nemen. Terwijl we beneden aan het hotel van de Rode Duivels nog één verdwaalde wandelaar tegenkwamen, was het even verderop bij de Engelsen een drukte van jewelste. De stripclub aan de overkant van de straat begon zijn eerste nieuwsgierige bezoekers te ontvangen en om de hoek stonden de pre-party’s met Engelse en Belgische supporters helemaal in vuur en vlam. Liederen vol leedvermaak om de vroege uitschakeling van de Duitsers klonken uit honderden kelen. Benieuwd of Harry Kane en co straks met kleine oogjes aan de aftrap zullen verschijnen.