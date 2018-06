Test Aankoop ontmaskert 800 valse webshops: “Wie iets bestelt, riskeert een geplunderde bankrekening”

Test Aankoop heeft 800 valse webshops ontmaskerd die bestaande domeinnamen misbruiken. Het gaat om sites met een .be-domeinnaam die (merk)kledij, -schoenen en accessoires verkopen aan fikse kortingen. “Wie iets bestelt, riskeert zijn geld nooit terug te zien. De consumentenorganisatie vroeg de FOD Economie en DNS Belgium om de sites offline te halen.

Een webshop voor merkkleding met een vreemde URL als weinighaar.be of zonnepanelenlommle.be? “Helaas geen uitzondering”, meldt Test Aankoop. “Dit is het werk van onder meer Chinese en Oost-Europese internetcriminelen die massaal bestaande domeinnamen opkopen waarvan de registratie is verlopen. Vervolgens installeren ze er een webshop op alwaar ze kledij, schoenen of accessoires tegen wel erg aantrekkelijke prijzen gaan aanbieden.”

Zelfde kenmerken

Hun doel: zo veel mogelijk mensen doen klikken en kopen. “Wie bestelt, riskeert echter helemaal niets te ontvangen of erger: een geplunderde bankrekening door phishing-praktijken.” Bovendien zijn ze erg makkelijk te vinden. Door te googelen vond Test Aankoop er uiteindelijk 800. Elke shop heeft dezelfde kenmerken: een .be-domeinnaam die weinig met een webshop te maken heeft, nergens contactgegevens over het bedrijf achter de webshop en misbruik van bestaande merknamen en logo’s. “Ook geen of erg onduidelijke retour-voorwaarden zijn typisch voor de malafide webshops.”

Topje van de ijsberg

Om toekomstige slachtoffers te voorkomen vroeg Test Aankoop aan de FOD Economie en DNS Belgium om de gevonden sites offline te halen. “De reacties waren positief. Een succes, maar helaas slechts het topje van de ijsberg. Volgens webanalisten zijn er wereldwijd 700.000 malafide webshops en gebruiken meer dan 11.000 nepshops de extensie .be.” Worldline, de verwerker van elektronische betalingen, weigerde in de eerste vijf maanden van 2018 al 93.000 transacties en verving 45.000 betaalkaarten van Belgische consumenten omdat het transacties bij frauduleuze online handelaars betrof.

Sneller offline

Test Aankoop stelt voor om het probleem vanaf de registratie van een domeinnaam aan te pakken en te zorgen voor een goede opvolging. DNS Belgium controleert vandaag al bij elke registratie of de contactgegevens realistisch en bestaande zijn. De vraag is of die controle niet nog strikter kan? “De registrars, bedrijven waarbij je een domeinnaam kan registreren, hebben hierin ook een verantwoordelijkheid”, aldus de consumentenorganisatie. “Een strenge controle voor elke partij die een be.-domeinnaam registreert lijkt zich inderdaad op te dringen. Daarnaast zou de Economische Inspectie ook zelf moeten kunnen ingrijpen om sites sneller offline te kunnen halen. Nu moet zij voor gevallen van fraude of oplichting langs het parket passeren, wat veel tijd en mogelijk meer slachtoffers kost.”