Rookontwikkeling op dak van tram: tramverkeer zwaar verstoord

“Daarvoor moest de stroom van de bovenleiding worden gehaald, waardoor er op die sectie geen tramverkeer mogelijk was”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn.

Het incident is ondertussen onder controle, vermoed wordt dat de trams snel weer zullen kunnen rijden.

#Verstoring tram 3,5,9,15 #Antwerpen

omwille van stroomonderbreking

niet bediende haltes vanaf premetro Astrid tot Linkeroever/Zwijndrecht in beide richtingen

3 rijdt via koninklijke laan

5 rijdt via olympiade

9 rijdt via sportpaleis

15 rijdt via Burgemeester Nolf #DeLijn