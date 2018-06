Moet Duitse bondscoach dan toch opkrassen? Pas “volgende dagen” beslissing over Joachim Löw

De Duitse voetbalbond DFB zal pas over enkele dagen een beslissing nemen over de toekomst van bondscoach Joachim Löw. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA donderdag. ‘Die Mannschaft’ verloor woensdag zijn derde wedstrijd in WK-groep F met 2-0 van Zuid-Korea en is uitgeschakeld.

Löw zat na de WK-exit samen met DFB-voorzitter Reinhard Grindel, maar een beslissing over de bondscoach moet pas de komende dagen verwacht worden. “Ik heb gisterenavond met Jogi Löw gesproken”, citeert Sport Bild Grindel. “We hebben afgesproken om de volgende dagen te bespreken hoe het verder moet.”

“We moeten er in alle kalmte over nadenken hoe het nu verder moet, er eerst een nacht over slapen”, reageerde Löw woensdag zelf na de uitschakeling. “Uiteraard moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen voor dit debacle. Nooit had ik durven denken dat we er tegen Zuid-Korea uit zouden gaan.”

Duitsland begon het toernooi met een 1-0 nederlaag tegen Mexico, maar leek tegen Zweden, met de winning goal van Toni Kroos in de extra tijd (2-1), zijn vel te gaan redden. Tegen Zuid-Korea (2-0 verlies) volgde echter de ontnuchtering. Zweden en Mexico stoten in de poule door.