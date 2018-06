Anderlecht-belofte Leya Iseka op weg naar Ligue 1

Aaron Leya Iseka lijkt op weg naar het Franse Toulouse. De aanvaller komt niet voor in de plannen bij Anderlecht, dat nog steeds eigenaar was van het broertje van Rode Duivel Michy Batshuayi, en dat al geruime tijd naar een oplossing voor hem zocht.

De 20-jarige Leya Iseka werd vorig seizoen bij Zulte Waregem gestald en was daar goed voor 6 goals en 1 assist in 26 competitieduels. Sinds de komst van Harbaoui naar Essevee verminderde zijn speeltijd wel.

Leya Iseka mocht in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet meetrainen bij de A-kern van Anderlecht, dat hem dit seizoen wilde stallen bij KV Oostende. De kustploeg was ook geïnteresseerd in een uitleenbeurt, maar wilde wachten tot eind augustus om de transfer af te ronden. Die plannen worden nu doorkruist door Ligue 1-club Toulouse, dat de aanvaller met een definitieve transfer wil aantrekken.

Leya Iseka speelde in het seizoen 2016-2017 al eens in Frankrijk, toen leende Anderlecht hem uit aan Marseille. Daar verzamelde hij niet meer dan 8 wedstrijden waarin hij niet tot scoren kwam.