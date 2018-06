Victor (22) kon niet zwemmen, toch dook hij zonder aarzelen de rivier in om kleuter (5) te redden

Foto: Go Fund Me

Een jongeman uit Californië, Victor Mozqueda, is omgekomen tijdens een uitstap met familie. De 22-jarige sprong heldhaftig een kleuter achterna, die aan het verdrinken was in een rivier. De stroming was echter te sterk en de Amerikaan kon niet goed genoeg zwemmen.

Toen de familie op zaterdag op wandel ging in het nationale natuurpark Sequoia National Park, stopten ze om 7 uur ’s morgens bij een plaatselijke rivier. De vijfjarige Vincent was nieuwsgierig, maar te enthousiast. Hij boog voorover en tuimelde het water in. Victor Mozqueda twijfelde geen seconde, ook al kon hij zelf niet goed zwemmen. Toch sprong hij het jongetje achterna, in de hoop het kind zijn leven te kunnen redden.

Zijn moeder en vader doken Victor en Vincent achterna, net zoals drie vissers die verderop aan het vissen waren. “Op één of andere manier slaagde Victor erin om Vincent steeds op te tillen, zodat hij kon ademen. Hij heeft hem nooit losgelaten”, schreef zijn zus. Met een laatste krachtinspanning kon Victor de kleuter richting zijn ouders duwen. Enkele seconden later verdween hij zelf onder het water.

De familie ontfermde zich meteen over de kleine jongen. Omstaanders hielpen het kind verder, terwijl een reddingshelikopter onderweg was. In kritieke toestand werd hij overgevlogen naar het ziekenhuis, maar de kleuter is buiten levensgevaar.

Voor Victor kwam alle hulp te laat. Duikers konden zijn lichaam bergen na een zoektocht van twee uur. “Victor is gestorven als een held. We zullen altijd dankbaar blijven voor zijn moed, lef en onzelfzuchtige daad”, reageerde zijn zus nog. Ondertussen hebben talloze mensen al geld gedoneerd voor de begrafenis van de held in een crowdfundingscampagne.