De vorige WK-afgang van Duitsland: tegen ‘gehaat’ systeem, met twee (!) Nederlandse teams en bizar forfait

Woensdag 27 juni 2018 zal voor altijd een donkere dag zijn in de Duitse voetbalgeschiedenis. Met 2-0 onderuit tegen Zuid-Korea en roemloos uitgeschakeld in de groepsfase van het WK. Het is van 1938 (!) geleden dat Die Mannschaft er al in de eerste ronde uit ligt. Dat gebeurde toen onder opmerkelijke omstandigheden.

Het derde wereldkampioenschap voetbal in de geschiedenis vond plaats in Frankrijk. Twee landen waren automatisch geplaatst: het gastland en titelverdediger Italië. De overige veertien WK-tickets werden verdeeld als volgt: elf voor Europa, twee voor Noord-/Zuid-Amerika en eentje voor Azië. Bijgevolg namen het minste aantal niet-Europese landen uit de WK-geschiedenis deel.

Omdat het WK voor de tweede keer op rij in Europa plaatsvond (na Italië in 1934), besloten Argentinië en Uruguay om hun kat te sturen. Spanje nam dan weer niet deel door de Spaanse Burgeroorlog. Daardoor namen de volgende zestien landen deel aan het WK, waaronder België:

Frankrijk (gastland)

Italië (titelverdediger)

België

Oostenrijk

Hongarije

Tsjechoslowakije

Duitsland

Nederland

Noorwegen

Polen

Roemenië

Zweden

Zwitserland

Brazilië

Cuba

Nederlands Indië

Niet met zestien maar met vijftien

U leest het goed: er namen dus twee ‘Nederlandse teams’ deel aan het WK. Nederlands Indië, nu Indonesië, zal voor altijd het eerste Aziatische land zijn dat deelnam aan een wereldbeker voetbal. Dat was het geval door het forfait van Japan tijdens de kwalificaties. Het team had Japan vier jaar eerder trouwens met 7-1 verslagen tijdens zijn eerste officiële interland.

Ook Cuba was een opvallende deelnemer. Het WK van 1938 blijft tot op heden het enige waaraan de Cubanen aan de start stonden. Uiteindelijk begonnen er slechts vijftien in plaats van zestien landen aan het toernooi. Oostenrijk werd in maart 1938, na de kwalificatie voor het WK, slachtoffer van de Anschluss door Nazi-Duitsland. Het trok zich vervolgens terug, met een aantal Oostenrijkers die voor Duitsland ging spelen. Letland, tweede in de kwalificatiegroep na de Oostenrijkers, werd niet uitgenodigd en dus mocht Zweden meteen naar de volgende ronde na het forfait van Oostenrijk.

Tijdens het WK werd in elf stadions gespeeld:

Stade Olympique de Colombes (Parijs) - capaciteit: 60.000

Parc des Princes (Parijs) - capaciteit: 48.712

Stade Vélodrome (Marseille) - capaciteit: 48.000

Stade Gerland (Lyon) - capaciteit: 40.500

Stade Chapou (Toulouse) - capaciteit: 35.472

Parc Lescure (Bordeaux) - capaciteit: 34.694

Stade de la Meinau (Strasbourg) - capaciteit: 30.000

Stade Municipal (Le Havre) - capaciteit: 22.000

Vélodrome Municipal (Reims) - capaciteit: 21.684

Stade Victor Boucquey (Lille) - capaciteit: 15.000

Stade du Fort Carré (Antibes) - capaciteit: 7.000

Catenaccio

Duitsland nam het in de eerste ronde op tegen Zwitserland, een selectie met liefst negen spelers van Grasshopper Club Zürich onder leiding van bondscoach Karl Rappan. De wedstrijd eindigde op 1-1 en dus moest er een replay gespeeld worden, zoals dat in 1938 nog het geval was. Duitsland leidde daarin met 2-0 maar verloor uiteindelijk met 2-4 in Parc des Princes in Parijs.

De Oostenrijkse spelers kregen de schuld, maar Duitsland werd het slachtoffer van de nieuwe tactiek van Karl Rappan. Zijn idee was om een extra verdediger op te stellen ten koste van een aanvaller. Die verdediger posteerde hij achter de defensie, een rol die bekend zou worden als de libero. De verdediger die ruimte verdedigde in plaats van een tegenspeler. Een revolutie want daardoor werd er afgeweken van het klassieke duel tussen verdediger en aanvaller.

Rappans systeem heette origineel verrou (slot), maar ging vooral de wereld rond in de Italiaanse benaming: catenaccio. Een term die enkel bij Italianen geen negatieve bijklank kreeg doorheen de jaren en meestal geassocieerd werd/wordt met antivoetbal.

De Italiaanse wereldkampioenen. Foto: AFP

Twee op een rij

Ook Cuba en Roemenië speelden een replay, waarin de Cubanen verrassend met 2-1 zegevierden. Daarna werd wel met 8-0 verloren van Zweden. Italië won pas na verlengingen met 2-1 van Noorwegen, terwijl Brazilië het na een extra halfuur met 6-5 (!) haalde van Polen. Leonidas scoorde daarbij drie goals en legde meteen de basis voor de titel van topschutter, die hij uiteindelijk won met zeven goals. België verloor met 3-1 van Frankrijk, Nederland met 3-0 van Tsjechoslowakije en Nederlands Indië met 6-0 van Hongarije.

In de finale in het Stade Olympique de Colombes in Parijs keken Italië en Hongarije elkaar in de ogen. De Azzurri trokken voor 45.000 toeschouwers met 4-2 aan het langste eind en kroonden zich voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen. De trofee bleef door Wereldoorlog II zestien jaar in Italiaanse handen. Ottorino Barassi, vicevoorzitter van de FIFA, verborg die tijdens de oorlog in een schoenendoos onder zijn bed.