‘Geen groter knelpuntberoep dan beenhouwer’

“Er zijn wel meer knelpuntberoepen maar geen groter knelpuntberoep dan dat van beenhouwer.” Roland De Laet, general manager van BTS Foods, is formeel in zijn betoog. BTS, met standplaats Kortrijk, probeert in het hele land de grote vraag naar beenhouwers te matchen met het te beperkte aanbod op de arbeidsmarkt. “De West-Vlaamse beenhouwerijen of traiteurs stellen hoge eisen.”

BTS heeft zijn roots in het Antwerpse, maar werd vijf jaar terug overgenomen door het snel groeiende House of Talents, dat van de invulling van knelpuntberoepen zijn corebusiness heeft gemaakt. Sindsdien bevindt de hoofdzetel van BTS zich aan het Kortrijkse Kennedypark. “Maar we zijn over het hele Belgische land actief”, zegt general manager Roland De Laet.

300 interim-beenhouwers

BTS Food is in de HR-markt een echt nichebedrijf. Het biedt een hele waaier aan diensten aan bij zaken die hulp zoeken van een beenhouwer. De diensten kunnen variëren van dringend tekort bij ziekte of ongeval, over vervangingen tijdens vakantieperiodes of voor langere termijn, tot en met het zoeken naar een geschikte kandidaat voor een vast contract. “Vandaag bieden we aan zo’n 300 gekwalificeerde beenhouwers interimcontracten aan, of een interimcontract met een optie op vast werk. Meestal gaat het om weekcontracten.”

De vraag naar beenhouwers is bijzonder groot, benadrukt De Laet. “De grote retailers – genre Delhaize, Carrefour of Colruyt – zijn de belangrijkste klanten, goed voor zo’n 60 procent van de vraag. Andere klanten zijn zelfstandige beenhouwerijen (20 procent) of de vleessector (20 procent). Er bestaat geen groter knelpuntberoep dan dat van beenhouwer. Wij slagen erin als enige specialist de noden in de markt in te vullen”, klinkt het.

In West-Vlaanderen ligt de lat kennelijk bijzonder hoog. BTS helpt alleen in de kustprovincie jaarlijks zo’n vijftig beenhouwers aan werk. “De West-Vlaamse beenhouwerijen of traiteurs stellen hoge eisen, jawel nog hoger dan elders”, zegt Roland De Laet. “Het is echt geen toeval dat West-Vlaanderen zo veel hoog aangeschreven beenhouwerijen of traiteurzaken telt. BTS gaat helemaal mee in dat verhaal van kwaliteit door de kandidaten goed te screenen en mee op te volgen tijdens hun job. We gaan daarin nog verder. Dit jaar zal BTS nog een tiental fieldcoaches aanwerven. Experts in de sector aan wie we een contract van onbepaalde duur met bedrijfswagen aanbieden. Zij zullen de opleiding on the field helpen verzorgen. Onze eindbedoeling is duidelijk: nog betere stielmensen afleveren.”

