Hoe een gemiste strafschop kan bijdragen aan wereldvrede...

De FIFA doet er alles aan om voetbal en politiek gescheiden te houden, maar die boodschap is blijkbaar niet besteed aan Benjamin Netanyahu. De Israëlische premier maakt namelijk gebruik van de gemiste strafschop van Cristiano Ronaldo om zijn steun uit te spreken aan het Iraanse volk, dat dezer dagen protesteert tegen het regime.

Netanyahu nam - bal in de handen - een videoboodschap om, waarin hij de moed van de Iraniërs prijst: “Kun je je voorstellen hoe moeilijk het is om te voorkomen dat Ronaldo scoort? Het is bijna onmogelijk, maar het Iraanse voetbalteam deed het onmogelijke. Zij toonden zich moedig, en de Iraanse bevolking toont vandaag dezelfde moed in de straten van Teheran”, aldus Netanyahu.

In Iran zijn er al vier dagen massaprotesten tegen het beleid van het theocratische regime van ayatollah Khamenei. De betogers uitten hun ongenoegen over het feit dat Iran zich ondanks een slabakkende economie en bijhorende sociale problemen toch militair engageert in conflicten in Irak, Jemen, Syrië, Libanon en Palestina.

Netanyahu maakt nu gebruik van de universele taal van het voetbal om zijn steun uit te spreken aan die hervormingsbeweging: “En dan hoop ik ooit een voetbalwedstrijd te zien tussen Israël en Iran in een vrij Teheran. Op die dag zullen we allemaal winnaars zijn.”

Netanyahu krijgt binnenkort mogelijk een andere kans om via het voetbal een politiek conflict te ontzenuwen: de Russische president Vladimir Poetin heeft Netanyahu en zijn Palestijnse tegenhanger Mahmoud Abbas uitgenodigd om de WK-finale in Moskou bij te wonen.