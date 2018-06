Stakende cipiers houden gezellige barbecue aan gevangenis: “Wij blijven volharden”

Assebroek / Brugge - Al een hele week wordt aan de gevangenis van Brugge gestaakt, en ook vandaag was dat niet anders. De cipiersvakbonden leken er een gezellige boel van te maken door onder meer te barbecueën, maar niettemin hadden ze de situatie liever totaal anders gezien. “De stakingsbereidheid is heel groot, ik denk dat er maar zeven à acht procent van het personeel binnen is”, klinkt het bij Koen Logghe van het ACOD. “De mensen blijven volharden, en we gaan ervoor.”

Enkel het administratief personeel in de gevangenis is momenteel aan de slag. De gedetineerden zelf worden opgevangen door agenten van de civiele bescherming. Hoe de situatie in de gevangenis zelf is, heeft Logghe geen idee van. “Een bezorgdheid? Wij hebben deze situatie niet gecreëerd, wij blijven volharden.”

De staking kwam er naar aanleiding van de plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij pleit namelijk voor een minimale dienstverlening bij stakingen die langer duren dan een dag. Een akkoord binnen de regering is daarover al bereikt, maar de kritiek bij de vakbonden is groot. Ook vandaag komen Geens en de vakbonden samen om tot een akkoord te komen.