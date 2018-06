Eeklo -

Een tachtiger uit Waarschoot is donderdag overleden nadat hij gegrepen werd door een vrachtwagen in Eeklo. De man wou afslaan van de N9 naar de Oostveldstraat, maar zou vermoedelijk te laat opgemerkt zijn door de chauffeur. Er is een verkeersdeskundige te plaatse om het ongeval te onderzoeken.