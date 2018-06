Wat als… groepswinst tussen België en Engeland beslist wordt door kaarten? Zo werkt het fair play-systeem

Donderdagavond om 20u00 kijken de Rode Duivels op het WK Engeland in de ogen in de laatste wedstrijd van Groep G. De inzet? Niet eerste eindigen om een potentiële kwartfinale tegen Brazilië te vermijden en dus een makkelijkere route richting halve finales voorgeschoteld te krijgen. Beide landen staan zowat op alles gelijk, maar Engeland pakte in negentig minuten één gele kaart minder dan België. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met die fair play? Wij leggen het systeem uit.

LEES OOK: Wat als het ongelooflijke scenario zich voltrekt: bij loting kennen we het verdict om 22 uur

LEES OOK: Clash met Engeland dreigt bizar duel te worden, met nagenoeg een compleet andere opstelling bij Rode Duivels

Als twee landen met gelijke punten eindigen in de groepsfase bestaan er regels om te bepalen wie in het voordeel is. De FIFA hanteert daarbij deze volgorde:

1. Doelpuntensaldo in alle wedstrijden

2. Gescoorde doelpunten in alle wedstrijden

3. Resultaat van het onderlinge duel

4. Meeste fair play-punten op basis van gele en rode kaarten

5. Een loting

België en Engeland hebben allebei zes punten, een doelsaldo van +6 en acht keer gescoord. Bij een gelijkspel vervallen dus regels één tot en met drie. Daardoor zou er rekening gehouden moeten worden met regel vier, het aantal gele en rode kaarten.

Engeland staat daar momenteel op een fair play-score van -2 door twee gele kaarten (Kyle Walker en Ruben Loftus-Cheek), België op -3 door drie gele kaarten (Jan Vertonghen, Thomas Meunier en Kevin de Bruyne). Daardoor zijn de Three Lions momenteel groepsleider en de Rode Duivels tweede.

LEES OOK: De weg naar de halve finale (en finale?) van het WK ligt helemaal open… als de Rode Duivels tweede worden

Het systeem

Maar hoe zit dat nu met die punten? De volgende aftrek gebeurt voor elke kaart die een speler krijgt tijdens het WK:

Gele kaart = -1

Rode kaart door twee gele = -3

Directe rode kaart = -4

Gele kaart en directe rode kaart = -5

Als de Engelsen dus één gele kaart meer pakken dan de Duivels komt het aan op een loting om de groepswinnaar te bepalen. Bij een rode kaart, door twee gele of een directe, kan Engeland meteen het verschil maken en de Belgen richting de eerste plek sturen. Maar welke speler zal zich daarvoor willen opofferen?

Die speler mist dan sowieso de achtste finale tegen Japan, Colombia of Senegal want een rode kaart resulteert altijd in een schorsing van één match. Al kan de FIFA ook meer speeldagen geven in het geval van een zware overtreding. Wie al geel heeft gepakt en een tweede krijgt, moet ook één match brommen. Na de kwartfinales worden de gele kaarten kwijtgescholden.