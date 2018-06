Maradona is zich van geen kwaad bewust na beschamend gedrag: “Ongelofelijk hoe sociale media zo’n grote leugens opklopt”

Diego Maradona heeft gereageerd op de controverse na zijn beschamend gedrag tijdens de WK-match tussen Argentinië en Nigeria. De Argentijnse voetbalgod viel zwaar uit zijn rol door in slaap te vallen, de Argentijnse winning goal te ‘vieren’ met twee opgestoken middelvingers en uiteindelijk afgevoerd te worden naar het ziekenhuis. Anderhalve dag na de feiten is hij vooral boos over de leugens die rond zijn opmerkelijk optreden circuleerden.

Argentinië kwalificeerde zich ternauwernood voor de achtste finales van het WK na een nipte 2-1 overwinning tegen Nigeria. Maar het was niet Messi en co. die de show stalen tijdens de match. De schijnwerpers waren vooral gericht op de eretribune waar Maradona zich liet opmerken. Net voor de rust viel de Argentijnse voetballegende in slaap bij een 1-0 tussenstand, maar na de pauze werd de match een ware thriller en gingen alle remmen los bij de winning goal van Rojo in de slotfase. Maradona ‘vierde’ het doelpunt met twee opgestoken middelvingers en na de match moest hij - duidelijk in hogere sferen - afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Nadien ging het op sociale media niet over de Argentijnse kwalificatie, maar was Maradona hét gespreksonderwerp. Vooral de manier waarop over hem geschreven werd, zint ‘Pluisje’ absoluut niet. “Het is niet te geloven hoe sociale media zo’n grote leugen begonnen op te kloppen. Er was niets gebeurd. Het slaat dus op niets.”

Wat hem vooral stoort, is dat zijn familie zich ongerust maakte over zijn toestand door de berichtgeving. “Mijn zus wilde me horen fluiten aan de telefoon om zeker te zijn dat ik oké was.”

Eerder schond Maradona ook al het algemene rookverbod in de Russische stadions door opzichtig een dikke sigaar op te steken op de tribune. Het is nog maar zeer de vraag hoe lang de FIFA zijn gedrag nog zal tolereren. Naar verluidt zou de wereldvoetbalbond hem dagelijks 11.000 euro betalen om in het stadion te zitten.