Politie vreest voor halve finale Rode Duivels op 11 juli: “We zijn niet klaar voor zo’n dag”

Terwijl sommige Belgen hopen dat de Rode Duivels donderdagavond niet winnen tegen de Engelsen, hebben ze bij de politie alvast één goede reden om wel te supporteren voor een (klinkende) zege. Als de Duivels groepswinnaar worden, spelen ze een eventuele halve finale op 10 juli. Eindigen ze tweede, dan is dat pas op 11 juli. En met de Navo-top in Brussel, de evenementen rond de Vlaamse feestdag en de start van het Dour-festival belooft dat al een erg drukke dag te worden voor de ordediensten. “We zijn er niet klaar voor”, aldus de vakbonden.

Moeten de Rode Duivels vanavond winnen of niet? De vraag verdeelt België. Als ze winnen - en dus eerste eindigen in de poule - stoten ze in een eventuele kwartfinale al op het Brazilië van Neymar. Eindigen ze tweede, zouden ze pas in de halve finale tegen een topfavoriet voor het WK (Spanje?) kunnen uitkomen.

De halve finales van het WK worden gespeeld op 10 en 11 juli. Als de Rode Duivels zo ver geraken, zullen de ordediensten uit hun pijp moeten komen. Vooral als De Bruyne, Lukaku en co. op 11 juli aan de bak moeten. Op die dag start ook een Navo-top in Brussel. Om de veiligheid te garanderen van de 29 staats- en regeringsleiders (zoals Donald Trump) en om de bijhorende protestacties in goede banen te leiden, worden dan meer dan 2.000 manschappen ingezet. Daar komen nog tal van activiteiten rond de Vlaamse feestdag bij en ook het Dour-festival start die dag.

De politievakbonden luiden de alarmbel. “We zijn niet klaar voor zo’n dag”, zegt Joery Dehaes van het ACV. “We kampen al zo lang met onderbezetting. De citroen is al bijna verschrompeld en nu willen ze hem nog verder uitpersen. Daar is een limiet aan, hé. Ik wil het woord aanslag eigenlijk niet in de mond nemen, maar als er nu nog iets zou gebeuren, dan komen we écht in de problemen. Dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden.”

Cipiersstaking

Nog een probleem: de cipiersstaking. “Daar hangt eigenlijk alles van af”, zegt Vincent Houssin van politievakbond VSOA. “Die grote schermen veroorzaken in negen op de tien gevallen geen overlast. Er moeten wel wat veiligheidsmaatregelen genomen worden en we moeten al eens tussenbeide komen bij dronken amokmakers, maar meer is dat niet. De cipiersstaking daarentegen slorpt enorm veel van onze capaciteit op. Een voorbeeld: voor één shift in de gevangenis van Turnhout, niet eens de grootste gevangenis van ons land, zijn 40 agenten nodig. Reken dan maar eens uit hoeveel volk je nodig hebt voor alle gevangenissen van ons land: drie shiften per dag en zeven dagen per week. Dat in combinatie met al die evenementen? Dat is gewoon onmogelijk. Het wordt tijd dat justitie zelf haar problemen oplost en niet altijd rekent op de agenten. Gaan ze bij justitie de verantwoordelijkheid opnemen moest er iets mislopen die dag?”

“De werking van de politie mag niet afhangen van de resultaten van de Rode Duivels”, zegt ook Luc Breugelmans van het ACOD. “Je kan toch niet zeggen: als de evenementen een beetje goed vallen op de kalender, is er geen probleem. De jarenlange onderbezetting, dat is het probleem. Ik wil het ook niet op de cipiers steken, het is hun recht om te staken. Neen, het wanbeleid van de voorbije jaren. Daar ligt het aan. Ze weten toch dat Brussel de hoofdstad is van Europa en dat er af en toe een Navo-top plaatsvindt? En zo’n WK, dat weten ze toch ook lang op voorhand?”

“Fier zijn dat ze zoiets aankunnen”

Ook op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bekennen ze dat het “een moeilijke dag” kan worden. “Een complexe oefening, die we dan ook al sinds eind vorig jaar aan het plannen zijn”, aldus woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Maar het is niet omdat iets moeilijk is, dat je het niet moet doen. Soms is het niet erg om eens een dag alles uit de kast te halen. Agenten kunnen er toch ook fier op zijn dat ze zoiets aankunnen? Dat ze tot zoiets in staat zijn? Moest er nog iets anders gebeuren, zullen we opnieuw samenzitten. Maar problemen moet je pas oplossen als ze zich stellen.”

Hopen de politievakbonden nu dat de Rode Duivels al voor de halve finales uit het WK geknikkerd worden, zodat “het probleem zich niet stelt”? “Absoluut niet”, luidt het in koor. “Wij willen dat ze wereldkampioen worden!”