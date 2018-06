Waarom stukjes brein van de neanderthalers worden gekweekt

Wetenschappers zijn stukjes brein van de neanderthaler aan het kweken om te achterhalen waarom die is uitgestorven.

40.000 jaar geleden zijn de neanderthalers van de aardbodem verdwenen en is hun plaats ingenomen door de homo sapiens. Hoe kwam dat? vaagt Alysson Muotri, onderzoeker een de universiteit van Californië, zich af.

In zijn laboratorium is hij hersenen van neanderthalers aan het kweken. Hij doet dat met materiaal dat hij heeft gehaald uit DNA, gevonden in meer dan 40.000 jaar oude beenderen. Daarmee bouwde de professor de neanderthaler-hersenen opnieuw op. “Het zijn eigenlijk kleine hompjes neuronen. Zij zullen ons inzicht geven in waartoe de hersenen van de neanderthaler is staat waren. En vooral: waartoe niet.”

Professor Alysson heeft wel een vermoeden waarom de neanderthaler is verdwenen. “Allicht kon hij de snelle technologische verandering die de homo sapiens in gang had gezet niet volgen. Allicht waren zijn hersenen daarvoor niet geschikt.”