Minister Homans stuurde begin dit jaar al klacht over Lommelse schepen naar het parket

Lommel - Over haar precieze rol bij de plofkraak in Lommel bestaan er nog veel onduidelijkheden die nog worden onderzocht. Zeker is wel dat over de op non-actief geplaatste schepen van Lommel, Anick Berghmans (38), al langer de wildste geruchten de ronde doen. Minister van Binnenlands Bestuur Lieseth Homans (N-VA) kreeg in februari een klacht die ze na onderzoek doorstuurde naar het parket voor verder onderzoek.

Een Lommelse inwoonster diende in februari een klacht in bij minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), die bevoegd is voor burgemeesters en schepenen in Vlaanderen. De vrouw had het over drugsgerelateerde feiten in Hasselt en Eindhoven en vroeg zich tussen de lijnen af of de schepen nog wel kon functioneren.

De minister onderzocht de klacht en achtte de feiten ernstig genoeg om ze over te maken aan het parket van Hasselt, bevestigt haar woordvoerder Toon De Bock Nieuwsblad.be.

Homans nam zelf nog geen maatregelen omdat ze het gerechtelijke onderzoek afwacht. Inhoudelijk wil ze dan ook niets zeggen over het dossier.

Het parket van Limburg, afdeling Hasselt, geeft voorlopig geen commentaar meer over het dossier, zegt Pieter Strauwen. Ook niet over welke bewijzen politie en parket beschikken tegen Anick Berghmans in wier tuin een auto werd gevonden die zo goed als zeker door de daders werd gebruikt. En ook niet over besmeurde bankbiljetten die zouden gevonden zijn in die auto en afkomstig zouden zijn van de plofkraak. “Het onderzoek is volop aan de gang. Het zou niet verstandig zijn om nu details naar buiten te brengen die het dossier zouden kunnen schaden.”

Berghmans, schepen van Kinderwelzijn in Lommel, is woensdag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor medeplichtigheid aan de plofkraak van vorige week in Lommel. Ze werd wel onder voorwaarden vrijgelaten. Ze is wel op non-actief gezet als schepen.

Optredens geschrapt

De vrouw is ook een tv-figuur. In 2002 nam ze deel aan Big Brother, was lid van de KetnetBand en treedt nu nog op met haar Swingende Kinderdisco (450 euro voor 45 minuten). De gemeente Meise is woensdagmiddag al op de hoogte gebracht door boekingskantoor Philippe Draps Entertainement dat het optreden van Swingende Kinderdisco met Anick op 8 juli geannuleerd is. “Ze gaan zelf op zoek naar een alternatief”, klinkt het op de dienst Cultuur van de gemeente Meise. Anick Berghmans zou er optreden voor de 11-juliviering, samen met o.a. Luc Steeno en de plaatselijke vedette Jo Vally.

“Ik ga daar verder geen commentaar over geven. We zullen contact opnemen met de organisatoren die een optreden met Anick geboekt hebben om samen een oplossing zoeken. Over de zaak zelf weet ik niets”, zegt Draps.