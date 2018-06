Burgemeester Lippens boos om mogelijke plannen voor eiland: “Het einde van Knokke als kuststad”

Heist-aan-Zee / Knokke-Heist - Komt er een kunstmatig testeiland voor onze kust, ter hoogte van Knokke-Heist? Als het van burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) afhangt alleszins niet. Hij verzet zich hevig tegen de mogelijke plannen, want hij vreest dat zo’n eiland wel eens het einde van zijn gemeente als badstad zou kunnen betekenen.

In het kader van het Complex Project Kustvisie worden er verschillende scenario’s onderzocht om de onze kust op lange termijn te beschermen, onder andere tegen de klimaatverandering, waarbij ook gekeken wordt naar de meerwaarde voor economische doeleinden en de toegankelijkheid van de zeehavens. Op 31 mei 2018 keurde de federale regering in het kader daarvan het ontwerp Marien Ruimtelijk Plan goed. “Op vraag van de Vlaamse regering wordt in dit nieuwe ontwerp ter hoogte van Knokke-Heist een zone ingepland voor een testeiland met het oog op de kustverdediging, en dit op maar één kilometer afstand van ons strand. Dit is heel verontrustend voor de prachtige badplaats die Knokke-Heist vandaag is”, klinkt het bij het bestuur van Knokke-Heist.

“Studies van het waterbouwkundig laboratorium hebben immers aangetoond dat zo’n vooruitgeschoven zeewering in de kustzone minder golven met zich meebrengt. Dat heeft dan wel een positief effect op de vaart van de versterkte binnenschepen tussen Zeebrugge en de haven van Antwerpen. Maar het heeft ook grote gevolgen voor onze kuststrook. Zeker als dit proefeiland op termijn uitgebreid wordt tot de volledige lengte van onze kustlijn. Op dat moment wordt onze zee herleid tot het kanaal Zeebrugge-Westerschelde. ”

Burgemeester Leopold Lippens doet daarom een oproep naar zijn stadsgenoten om zich te verzetten tegen die plannen en om een petitie te ondertekenen. “Als deze plannen worden uitgevoerd, betekent dat het einde van Knokke-Heist als badstad”, zegt hij. “Een testeiland voor Knokke-Heist herleidt onze prachtige kustzone tot een zielloos en doods kanaal. Weg golven, weg charme. Alles blijft er drijven en we krijgen een dode zee. Bovendien verliezen we ook ons prachtig uitzicht op de zee, maar kijken we daarentegen aan tegen een kunstmatig eiland dat vlak voor onze neus neergepoot is.