Nainggolan voorgesteld bij Inter met nieuw rugnummer: “Ik zou zelfs gekomen zijn zonder Champions League”

Hij was al voorgesteld als nieuwe speler van Internazionale, donderdag gaf Radja Nainggolan zijn eerste persconferentie bij de Nerazzurri.

We kregen meteen te zien met welk rugnummer Nainggolan gaat spelen vanaf volgend seizoen. Dat wordt niet zijn vertrouwde nummer 4 aangezien dat op de rug stond van clublegende Javier Zanetti. Daarom opteerde ‘Il Ninja’ voor nummer 14. “Ik heb daarvoor gekozen omdat het nummer vier daarin verwerkt zit”, aldus Nainggolan. “Dat was niet beschikbaar bij Inter door zij die het vroeger gedragen hebben.”

Het nummer 14 werd in het verleden van Inter gedragen door onder andere Diego Simeone, Patrick Vieira en Juan Sebastian Veron.

| @OfficialRadja: "I chose number 14 because it has the number 4 in it. This wasn't available because those who wore it in the past made history with the Nerazzurri colours."#WelcomeNinja #ForzaInter pic.twitter.com/oiWvNW2e23 — Inter (@Inter_en) 28 juni 2018

Hereniging met Spalletti

“Ik wil iedereen bedanken. Inter wilde me er absoluut bij en ik ben blij hier te zijn. Dit is een belangrijke stap in mijn carrière en ik kan niet wachten om te starten. Ik ben ook blij om weer met coach Spalletti te kunnen werken, al deed iedereen me belangrijk voelen. Ik voelde dat de club onmiddellijk vertrouwen had in mij. Ik hoop dit te kunnen terugbetalen op het veld en prijzen te winnen, want dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan.”

“Er zijn hier veel uitstekende spelers”, vindt de Belgische middenvelder. “Zoals Mauro Icardi en Ivan Perisic. Ik hoop hen verder te kunnen helpen en resultaten te boeken. Ik heb al met Icardi gesproken. Ik zei hem dat ik er klaar voor ben en hij zei hetzelfde. Ik hoop met hem dezelfde relatie op te bouwen als met Edin Dzeko. Waar ik ga spelen, dat zal de coach bepalen. Hij weet hoe hij het beste uit mij kan halen. Bij hem speelde ik altijd in het centrum, onder Eusebio Di Francesco wat behoudender.”

| @OfficialRadja: "I've already spoken with @MauroIcardi. I told him that I'm ready and he said the same. Everyone at the club has the same goal in mind." #WelcomeNinja #ForzaInter pic.twitter.com/i0kjEK5lny — Inter (@Inter_en) 28 juni 2018

Dembélé

“Ik denk dat ik op het juiste moment naar Inter ben gekomen. Ook in het verleden waren er contacten, maar toen was van een transfer geen sprake. Ik zou nu zelfs gekomen zijn zonder een ticket voor de Champions League. Ik voel het vertrouwen van iedereen, van de club én de fans. De titel? Juventus wint al jaren en heeft zich opnieuw versterkt. We moeten wachten op een fout van hen, maar moeten zelf constant zijn. Inter is aan competitieve ploeg aan het bouwen.”

Ook Mousa Dembélé wordt gelinkt aan de Nerazzurri. “Hij speelt momenteel op het WK”, zegt Nainggolan. “We moeten hem tijdens deze periode niet storen. Hij is een sterke speler en een goede vriend. Maar ik weet niet wat hij in de toekomst gaat doen. Hij zou deze ploeg wel versterken. Geen WK voor mij? Ik heb een lange vakantie genomen en genoten van de rust. Het is beter daar niet over na te denken. Nu ben ik dubbel gefocust op Inter.”

| @OfficialRadja: "For a player it's important to feel welcome, but one should always do their talking out on the pitch first. I hope to celebrate together with the #InterFans and earn their respect through my performances."#WelcomeNinja #ForzaInter pic.twitter.com/0yW6hVn9Sp — Inter (@Inter_en) 28 juni 2018

Nainggolan kreeg ook de vraag wat hij eigenlijk zoal doet naast het voetbalveld. “Ik breng mijn kind naar school, ik train en ik chill out. Ik heb geen hobby’s of zo, ik geniet gewoon van het leven.”

Bekijk de volledige persconferentie hier: