Kort na de middag gebeurde een ongeval op de Brusselse ring. Daarbij raakten meerder voertuigen betrokken. Onder andere een kleine vrachtwagen, die op de linkerrijstrook staat. Het accident gebeurde op de buitenring, ter hoogte van Beersel, in de richting van Bergen.

Als gevolg van het ongeval is er maar één rijstrook in de richting van Bergen meer beschikbaar. Dat zorgt voor een kilometerslange file in de richting van Halle. Het Verkeerscentrum zegt dat de wachttijden snel oplopen.