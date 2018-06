Kim Jong-un laat belangrijke officier executeren (en dat is lang niet de eerste keer)

Noord-Koreaans leider Kim Jong-un heeft een hooggeplaatste legerofficier laten executeren. De man werd onder andere veroordeeld voor het ‘maken van verraderlijke verklaringen”

Luitenant-generaal Hyon Ju-song (56) zou zichzelf de opmerking “We hoeven niet langer te lijden en onze riemen aan te spannen om raketten of kernwapens te maken” hebben laten ontvallen. Dat werd beschouwd als verraad tegenover het regime. Daarnaast zou hij ook een ton brandstof, 1.278 pond rijst en 1.653 pond maïs hebben weggegeven aan medeofficieren en hun gezinnen. Daarmee schond hij een van de regels van de Noord-Koreaanse staatspartij.

Rechters vonden de luitenant-generaal schuldig aan machtsmisbruik, anti-partijhandelingen en handelen in het voordeel van de vijand, en veroordeelden hem tot de doodstraf.

Of hij zich daar echt schuldig aan maakte of dat dit drogredenen waren om hem opzij te schuiven, is niet duidelijk. Alleszins was de luitenant-generaal volgens burgerreporters wel “op het juiste spoor richting succes”, hij was een rijzende ster binnen het leger. Mogelijk werd hij als een bedreiging gezien voor Kim Jong-un.

Luitenant-generaal Hyon Ju-song werd tijdens een publieke executie voor een vuurlinie geplaatst. Volgens bronnen zou het vuurpeloton bestaan hebben uit negen andere ter dood veroordeelde militairen.

Het is niet de eerste keer dat Kim Jong-un bondgenoten, familieleden of rivalen die in de ogen van Jong-un zelf in ongenade zijn gevallen of zijn macht bedreigen, uit de weg laat ruimen.

Kim Jong-nam: de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator werd in februari 2017 vermoord in de luchthaven van Maleisië door een aanval met een chemische spray.

Ro Yong-jin: de topmedewerker van Onderwijs werd in augustus 2016 geëxecuteerd omdat hij tijdens een meeting in slaap was gevallen.

Hyong Yong-Choi: de defensieminister werd in april van 2015 publiekelijk geëxecuteerd nadat hij in slaap was gevallen tijdens een evenement en bepaalde instructies niet had uitgevoerd.

Jang Song-Thaek: de nonkel van Kim Jong-un was een generaal die ervan beschuldigd werd zich tegen het regime te hebben gekeerd. In december 2013 werd hij geëxecuteerd. Ook meerdere familieleden zouden toen zijn omgebracht.

Kim Kyong-hui: de tante van Kim Jong-un en de echtgenote van Jang werd in mei 2014 vergiftigd nadat ze geklaagd had over de executie van haar echtgenoot.

O Sang-hon: de viceminister van openbare veiligheid werd in april 2014 met een vlammenwerper geëxecuteerd omdat hij ervan verdacht werd een bondgenoot te zijn van Jang Song-Thaek.

Kim Chol: een viceminister van het leger werd omgebracht met een mortier in april 2014 omdat hij alcohol gedronken had tijdens de officiële rouwperiode voor de dood van Kim Jong-il.