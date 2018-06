11 vervangers staan klaar, maar wat denken de Engelsen?

Bondscoach Roberto Martinez sloot niet uit dat er vanavond een volledig invallerselftal op het veld komt. In hoeverre zou België in dat geval dan verzwakt aantreden in de ogen van de Engelsen? De wissel tussen de broertjes Hazard zou hen in elk geval superblij maken.

Mignolet vervangt Courtois

Een louter theoretische vraag natuurlijk, want Roberto Martinez heeft zijn keuze voor Thibaut Courtois al uitgesproken. En toch zouden wij Harry Kane eens graag een strafschop zien nemen tegen Mignolet, want die stopte al meer elfmeters dan Courtois.

Speelkansen: 0%

Dendoncker vervangt Alderweireld

De Engelsen kennen hem niet en zagen hem, samen met Januzaj, als enige Belgische veldspeler nog niet in actie op dit WK. Hij speelde een matig seizoen. Alderweireld heeft een uitstekende reputatie in Engeland.

Speelkansen: 50%

Kompany vervangt Boyata

Aanvoerder van landskampioen Manchester City en enorm gerespecteerd. Terwijl Boyata bij ocharme Celtic speelt. Hoewel ze heel goed op de hoogte zijn van Kompany’s blessuregevoeligheid, weten ze dat hij de rots in de defensie kan zijn.

Speelkansen: 10%

Vermaelen vervangt Vertonghen

Vertonghen speelde een ijzersterk seizoen, maar Thomas Vermaelen haalde in zijn vijf jaar bij Arsenal twee keer het Elftal van het Seizoen in de Premier League. Ze kennen zijn messcherpe tackles.

Speelkansen: 100%

Chadli vervangt Meunier

Chadli heeft er een belabberd seizoen opzitten bij West Bromwich, maar speelde voordien wel geregeld bij Tottenham. Heeft niet het niveau van Meunier, maar kan ook voor schade zorgen aan die rechterkant.

Speelkansen: 100%

Fellaini vervangt Witsel

Er is bij zijn overgang naar Manchester United wel wat gelachen in Engeland, maar intussen zijn ze er ook daar achter wat voor een uniek profiel hij heeft. Speelt minder breed dan Witsel en heeft een groter scorend vermogen.

Speelkansen: 80%

Dembélé vervangt De Bruyne

De Bruyne is dan wel de draaischijf en de patron van de Rode Duivels, de Engelsen weten heel goed dat Dembélé in een goede dag even goed is als hij. Hij heeft de capaciteiten, maar alleen komen die dagen niet zo vaak voor.

Speelkansen: 90%

Januzaj vervangt Carrasco

Ze kennen Januzaj wel als de zwevende flankspeler die makkelijk dribbelt. Maar niet als de loper op de flanken die aanvalt én verdedigt. Dat willen ze wel eens zien. En wij ook.

Speelkansen: 70%

Tielemans vervangt Mertens

Tielemans op zo’n positie, dat moeten de Engelsen (en wij) toch eens zien. De bondscoach liet hem daar al spelen tegen Tunesië en hij leverde een assist voor het doelpunt van Bat­shuayi. Maar een hele wedstrijd? Lieveling van de coach.

Speelkansen: 70%

Batshuayi vervangt Lukaku

Lukaku is super hot in Engeland nu. Van Batshuayi zien de Engelsen alleen zijn acht goals bij de Rode Duivels, maar ze weten niet dat dit door zijn geringe aantal speelminuten wel eentje per 67 minuten is.

Speelkansen: 90%

T. Hazard vervangt E. Hazard

Voor Eden Hazard zijn de Engelsen bang. Hij besliste een maand geleden de Cup Final. Thorgan lag onder contract bij Chelsea, maar werd via Zulte Waregem naar Mönchengladbach geloodst. En hij is natuurlijk niet zo goed als zijn broer.

Speelkansen: 50%