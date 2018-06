Cementgroep Lafarge verdacht van IS-financiering

De Frans-Zwitserse cementgroep Lafarge is donderdag in Frankrijk in verdenking gesteld voor “medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid”. Tegen Lafarge loopt een onderzoek voor de mogelijke financiering van terreurgroep IS in Syrië.

Lafarge is in verdenking gesteld voor “financiering van een terroristische onderneming” en “het in levensgevaar brengen” van voormalige werknemers van de fabriek in Jalabiya (noorden).

De beslissing is conform de eis van het parket van Parijs, aldus een gerechtelijke bron.

De hele zaak heeft ook een Belgisch tintje, want de Frère-holding GBL is een belangrijke aandeelhouder van LafargeHolcim, met bijna 10 procent van het kapitaal. Ook het federaal parket in ons land is een onderzoek gestart naar mogelijke financiering van terrorisme.