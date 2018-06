Merkel: “Migratiekwestie zou kunnen beslissen over lot Europese Unie”

De migratiekwestie kan beslissend zijn voor het lot van de Europese Unie. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel donderdag gezegd voor aanvang van een Europese top waar de staatshoofden en regeringsleiders moeten proberen om hun verdeeldheid over de aanpak van de migratiestromen te overstijgen.

“Europa staat voor vele uitdagingen, maar de migratiekwestie zou kunnen beslissen over het lot van de Europese Unie”, zo verklaarde Merkel donderdagochtend in het Duitse parlement.

Tegen de achtergrond van de recente spanningen onder de lidstaten over de opvang van migranten die gered werden op de Middellandse Zee pleitte Merkel voor “multilaterale oplossingen” waarbij de waarden van de Europese Unie overeind blijven.

De aanpak van de migratiekwestie bezorgt Merkel ook in eigen land grote kopzorgen. Haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dreigt ermee om vanaf 1 juli de Duitse grenzen te sluiten voor asielzoekers die al in een andere lidstaat zijn geregistreerd indien Merkel op de Europese top geen bevredigende oplossing vindt.

Merkel beloofde in de Bundestag dat ze in Brussel gaat werken aan een “coalitie van bereidwilligen” die samen oplossingen proberen te zoeken voor het probleem van zogenaamde secondaire bewegingen, waarbij asielzoekers na hun registratie in de lidstaat van aankomst doorreizen naar andere lidstaten.

Indien Seehofer, een boegbeeld van de Beierse zusterpartij van Merkel, zijn dreigement hard maakt, dreigt de regering van Merkel in woelige wateren te belanden. Het sluiten van de Duitse grenzen zou ook een domino-effect kunnen veroorzaken waarbij de hele Schengenzone onder druk komt te staan.