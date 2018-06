POLL. Wat verwacht jij van Engeland-België?

Het vooraf aangekondigde prestigeduel tussen Engeland en België op de slotspeeldag in groep G dreigt door de omstandigheden een bizar duel te worden. De vraag is of beide reeds gekwalificeerde landen het slotduel in het vanwege zijn ligging gecontesteerde Kaliningrad wel willen winnen. Zowel sportief als logistiek lijkt de tweede plaats in de groep alleen maar voordelen op te leveren. In beide kampen klinkt wel dat “je elke match moet proberen te winnen”, maar het feit dat zowel Martinez als Gareth Southgate van plan is een veredeld B-elftal het veld op te sturen, wijst er toch op dat de belangen niet al te groot zijn en dat de tweede ronde prioritair is. Maar los daarvan: wat verwacht jij vanavond?