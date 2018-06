Vader die baby doodde krijgt 15 jaar cel

Gent - Alan C., de 24-jarige vader die zijn 12 weken oude baby doodsloeg, is in beroep veroordeeld tot 15 jaar cel. In eerste aanleg werd hij nog veroordeeld tot 18 jaar, maar hij ging in beroep omdat hij de feiten ontkende.

Het incident dateert intussen al van meer dan twee jaar geleden. Toen bracht Alan C. de kleine Mathéo naar het ziekenhuis van Veurne. De man beweerde dat de baby stomweg uit de zetel gevallen was. De aard van de verwondingen deed de onderzoekers echter al snel iets anders vermoeden. Het jongetje had immers een tiental breuken in de schedel. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moordpoging. De baby overleed negen dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens zijn verdediging had Alan C. niet de bedoeling om zijn zoontje om het leven te brengen. “Hij is gevallen met het kind in zijn armen. Onze cliënt verklaart dat hij op de vloer wakker is geworden, terwijl Mathéo onder hem lag”, klonk het op het procesl.