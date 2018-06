Iniesta heeft er genoeg van en wil niets meer horen over zijn leeftijd

De Spaanse spelmaker Andres Iniesta is het beu steeds te moeten praten over zijn leeftijd. Dat verklaarde de 34-jarige Catalaan donderdag in een interview aan Radio Marca. “Sinds mijn dertigste wordt me voortdurend gezegd dat ik oud ben. Ik ben dat een beetje beu”, liet hij optekenen. Spanje neemt het zondag (om 16u00) in de achtste finale van het WK op tegen Rusland.

“Het is nu eenmaal zo. Ik ben 34, maar dat heeft geen invloed op mij”, stak Iniesta van wal. De middenvelder verlaat na het WK zijn geliefde Barcelona voor een avontuur bij het Japanse Vissel Kobe. “Als 34-jarige ken je jezelf beter. Je weet wanneer je goed speelde of niet. En dat is het enige dat telt: goed spelen. Ik denk niet voortdurend aan mijn leeftijd. Je zou er gek van worden.”

Diverse waarnemers opperen geregeld dat Iniesta geen volledige wedstrijd meer topniveau zou aankunnen. “Ik weet hoe ik moet spelen en wat ik moet doen om het team te helpen. Ik zie het glas altijd halfvol”, besloot hij met een knipoog.

De voorbije maanden werd Iniesta - zowel bij Barcelona als bij Spanje - als titularis vaak even voorbij het uur gewisseld. Tot dusver speelde hij op dit WK enkel tegen Marokko (2-2) het volledige duel. Tegen Portugal (3-3) en Iran (1-0 zege) werd hij telkens rond de zeventigste minuut gewisseld.