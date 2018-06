De rollen worden omgedraaid: Van Marwijk gaat coach Van Bommel helpen bij PSV

Bert van Marwijk gaat Mark van Bommel helpen als trainer van PSV. Van Marwijk zal regelmatig te zien zijn op de training en op de tribune van PSV, kondigde Van Bommel donderdag aan na zijn eerste training als hoofdcoach van de Nederlandse kampioen uit Eindhoven.

“Hij gaat mij ondersteunen, al zal hij niet dagelijks op het veld te zien zijn. Het is mooi als je iemand in de familie hebt die alles heeft meegemaakt en het zou dom zijn om daar geen gebruik van te maken”, aldus Van Bommel op een persconferentie.

Van Bommel is de schoonzoon van Bert van Marwijk. Eerder assisteerde hij zijn schoonvader toen die bondscoach was van Saoedi-Arabië en Australië. ‘The Socceroos’ sneuvelden in Rusland in de groepsfase. Van Marwijk was tussen 2008 en 2012 Nederlands bondscoach en leidde Oranje naar de WK-finale in 2010 in Zuid-Afrika. Hij trainde onder meer Feyenoord, Dortmund en Hamburg.