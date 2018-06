AA Gent haalt doelman Colin Coosemans voor drie seizoenen

AA Gent heeft Colin Coosemans al beet. Nadat het vorige week een clubakkoord bereikte met KV Mechelen, raakten de Buffalo’s er nu ook uit mondeling met de speler uit.

Coosemans moet nog medische testen afleggen, maar als die goed verlopen zal hij erna voor drie seizoenen tekenen.

Vertrek Kalinic?

Met de komst van de 25-jarige doelman anticipeert Gent alvast op het vertrek van Lovre Kalinic, die na het WK naar het buitenland hoopt te trekken. Coosemans liep net een transfer naar Oostende mis, dat de transferprijs van Malinwa niet kon betalen, maar heeft nu dus toch zijn stap hogerop te pakken. Hij verlaat Mechelen na drie seizoenen.

KV Mechelen is intussen bezig met de afronding van de komst van twee spitsen: de Ivoriaans Togui Mel, die in België is gearriveerd, en ook de Zweed Gustav Engvall (22), eigendom van Bristol City.