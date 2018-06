Marokko schrijft vlammende brief naar FIFA en legt in detail uit welke “fouten” (video)refs op WK maakten

De laatste speeldag van Groep B op het WK was er eentje om niet snel te vergeten. Spanje en Portugal plaatsten zich uiteindelijk voor de achtste finales, terwijl Iran en Marokko huiswaarts gestuurd werden. Vooral de Leeuwen van de Atlas waren misnoegd nadat ze met één punt laatste werden, in hun ogen door een aantal scheidsrechterlijke fouten. Daarom stuurde de voetbalbond een vlammende brief naar de FIFA.

Marokko begon dramatisch aan de wereldbeker. Het verloor in extremis met 1-0 van Iran na een eigen doelpunt van de ingevallen Aziz Bouhaddouz. Op de tweede speeldag werd met dezelfde cijfers verloren van Portugal. Cristiano Ronaldo scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Tegen Spanje werd het 2-2na een doelpunt in de extra tijd van Iago Aspas, met wat hulp van de videoref.

Marokko-speler Nordin Amrabat liet na het gelijkspel tegen Spanje weten wat hij van de videoref vond:

Nordin Amrabat isn’t pulling any punches pic.twitter.com/58sqpjnPF3 — B/R Football (@brfootball) 25 juni 2018

De Marokkaanse voetbalbond is nu in actie geschoten en heeft een brief gestuurd naar de FIFA. Daarin legt de bond in detail uit welke scheidsrechterlijke fouten er gemaakt werden in de wedstrijden tegen Portugal en Spanje. “Wij willen jullie op de hoogste stellen van het onrecht dat onze nationale selectie is aangedaan als gevolg van scheidsrechterlijke fouten op het WK en daardoor vroegtijdig uitgeschakeld werd”, klinkt het in de brief.

“Wij zijn van mening dat die fouten in de cruciale wedstrijden tegen Portugal en Spanje onze nationale selectie zwaar gestraft hebben en daardoor geen gelijke kansen op kwalificatie verschaft hebben in vergelijking met onze concurrenten in de groep. De VAR heeft bovendien enkel de belangen van onze tegenstanders gediend. Wij willen via deze weg dan ook onze bezorgdheid benadrukken ten aanzien van dit onrecht en de impact daarvan op het imago van de FIFA. Wij verwachten dat er maatregelen genomen worden om een gelijke competitie te waarborgen.”

Foto: rr

In een bijlage sommen de Marokkanen voor beide wedstrijden de volgens hen scheidsrechterlijke fouten op. Met een uitleg per fase.

PORTUGAL

Minuut 4: Doelpunt van Portugal na een fout van nummer drie, die onze nummer dertien foutief duwde.

Minuut 30: Verdediger nummer zes van Portugal chargeerde onvoorzichtig in de zestien op onze nummer dertien. De scheidsrechter gaf geen penalty en de VAR greep niet in.

Minuut 80: Geen penalty gefloten in ons voordeel ondanks een intentionele handsbal van de nummer drie van Portugal.

SPANJE

Minuut 8: Een duidelijke fout van de Spaanse nummer drie na een onvoorzichtige tackle op de Marokkaanse nummer dertien resulteert slechts in een gele kaart.

Minuut 22: Een onverdiende waarschuwing voor onze nummer acht.

Minuut 47: Een handsbal wordt niet gefloten in het voordeel van Marokko die op z’n minst een gele kaart had verdiend.

Minuut 55: Fout van de Spaanse nummer twee op de Marokkaanse nummer dertien binnen de zestien terwijl hij de bal probeert de recupereren.

Minuut 90: Een corner die aan de verkeerde kant gegeven wordt, resulteert in een tweede Spaans doelpunt. Het doelpunt wordt eerst afgekeurd voor buitenspel maar daarna goedgekeurd door ingrijpen van de videoref.