Rouwende familie moet dan toch niet betalen voor uitvaart met lege kist

Wachtebeke - De familie Fermont uit Wachtebeke moet geen factuur betalen aan de begrafenisondernemer die de uitvaart regelde van Simonne Vermeersch. De vrouw werd al gecremeerd voor het afscheid in de kerk. Tijdens de dienst zelf, stond er dus een lege kist aan het altaar.

Simonne Vermeersch stierf in februari 2012 op 74-jarige leeftijd. Ze wenste en klassieke uitvaart. Maar die kreeg ze niet. De begrafenisondernemer liet efficiëntie voorgaan op een waardig afscheid en zette een lege kist vooraan in de kerk. Simonne bleek al gecremeerd nog voor de plechtigheid.

Dat ontdekte de familie toen de begrafenisondernemer al een half uur na de dienst met de urne met de assen van Simonne aan de koffietafel stond. Op die korte tijd kon ze niet gecremeerd worden. Uiteindelijk bleek ze al ’s ochtends gecremeerd te zijn, terwijl de dienst pas om 10 uur begon.

De familie van Simonne diende klacht in tegen de begrafenisondernemer. Dat werd een lange procedureslag, zeker omdat de begrafenisondernemer toch nog een factuur stuurde naar de familie. De familie Fermont weigerde dit te betalen. De rechtbank heeft nu beslist dat de factuur van 6.562 inderdaad niet moet betaald worden. De nabestaanden krijgen bovendien een morele schadevergoeding van 2.500 euro, die ze moeten verdelen over de 4 erfgenamen en een echtgenoot. De familie is blij dat ze gelijk heeft gekregen dat de begrafenisondernemer een fout heeft gemaakt, maar neemt geen vrede met de morele schadevergoeding. Ze vroegen namelijk 15.000 euro, onder andere om de procedurekosten van de voorbije jaren te kunnen recupereren. Ze gaan in wellicht beroep.