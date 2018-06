Hoe kom je als winnaar uit de match die je eigenlijk moet verliezen? Wetenschappers over het Duivelse dilemma

Moeten de Rode Duivels vanavond nu spelen om te winnen, met het risico om hun kansen op eindwinst te verkleinen? Of proberen ze subtiel te verliezen met het oog op een makkelijker ‘Road to the Final’? En wat gaan die Engelsen eigenlijk doen? Wij legden het dilemma voor aan wetenschappelijke experts, en zelfs zij zien eigenlijk maar één optie: gaan voor de winst. “Tenzij je jezelf ter schande van de hele sportwereld wil maken”. Al is er vanuit een zuiver wetenschappelijke benadering nog één andere mogelijke oplossing: “Laat de Rode Duivels opdraven in de shirts van de Engelsen en vice versa. Problem solved.”

