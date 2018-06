Southgate wil winnen, maar: “Engeland voert negen wissels door in basisploeg”

Jamie Vardy (links) vervang Harry Kane in de basis, volgens The Sun. Foto: EPA-EFE

Harry Kane zal straks niet in de basis staan bij Engeland in de derde groepswedstrijd van het WK tegen België (20.00 uur). Tenminste als we de Engelse krant The Sun mogen geloven. Zij onthulden zonet de basisploeg en daarin maakt bondscoach Gareth Southgate negen wissels.

Alleen doelman Jordan Pickford en verdediger John Stonens behouden volgens The Sun hun plaats in de basisploeg. Phil Jones en Gary Cahill vervangen Kyle Walker en Harry Maguire in de driemansdefensie, met Danny Rose en Trent Alexander-Arnold op de flanken. Die laatste maakte pas in de voorbereidingswedstrijd tegen Costa Rica. Eric Dier vervangt Jordan Henderson op het middenveld en Jamie Vardy komt in de plaats van Harry Kane.

Het enige waar Southgate nog over twijfelt, is of hij Dele Alli in de ploeg brengt. Die is nog twijfelachtig en pas vlak voor de wedstrijd zal beslist worden of hij dan wel Fabian Delph de plaats inneemt van Jesse Lingard.

De ploeg van Engeland: Pickford - Jones, Stones, Cahill - Alexander-Arnold, Dier, Delph/Alli, Rose - Wellbeck - Vardy, Rashford.