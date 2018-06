Officieel: Wayne Rooney verlaat Everton en trekt naar de Verenigde Staten

Wayne Rooney (32) verlaat de Premier League en zet zijn carrière verder in de Amerikaanse Major League Soccer. Op de clubwebsite bevestigt Everton donderdag dat de Engelse spits naar DC United verhuist.

Rooney keerde vorige zomer terug naar Everton nadat hij dertien seizoenen de kleuren van Manchester United had verdedigd. De Red Devils hadden Rooney in 2004 voor 40 miljoen euro weggeplukt bij Everton, waar hij twee jaar eerder als 16-jarig toptalent in het eerste elftal debuteerde. Met 253 doelpunten in 559 matchen mag Rooney zich de beste schutter in de clubgeschiedenis van ManU noemen. Bij The Toffees was Rooney afgelopen seizoen goed voor 11 goals en 3 assists in 40 wedstrijden.

DC United legt voor Rooney 10 miljoen pond (11,3 miljoen euro) op tafel. De voormalige Engelse international (119 caps, 53 doelpunten) ondertekent bij zijn nieuwe werkgever een contract voor 3,5 jaar.