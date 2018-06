Laatste stuk historische kaaimuur in Antwerpen wordt zondag afgebroken met springstof

Antwerpen - Op zondag 1 juli wordt rond 19 uur het allerlaatste stuk van de historische kaaimuur in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid afgebroken met springstof. Wie in de buurt woont, kan geluids- en trillingshinder ondervinden. De rijweg aan de kaaien en enkele dwarsstraten worden tijdelijk afgesloten voor voetgangers en verkeer.

De kaaizone in Nieuw Zuid, een strook van ongeveer 700 meter aan de Ledeganckkaai en de d’Herbouvillekaai, maakt deel uit van het Antwerpse Scheldekaaienproject. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg legt er stabiele kaaimuren en een hogere waterkering aan en de stad Antwerpen geeft de zone een make-over.

Omdat de kaaimuur van Nieuw Zuid in zo’n slechte staat verkeerde dat herstelling niet meer mogelijk was, werd besloten om de muur in vijf aaneengesloten deelzones af te breken en te vervangen door een nieuwe muur. Op zondag 1 juli is het allerlaatste stuk aan de beurt.

“De afbraak gebeurt met kleine springstofladingen die we bij hoogwater onder de waterlijn laten ontploffen. De omwonenden zullen een knal horen die enkele seconden duurt, alsook trillingen die gedurende een vijftiental seconden zullen aanhouden”, zegt projectingenieur Reinhilde Vanhooydonck van De Vlaamse Waterweg.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de rijweg tussen de Generaal Armstrongweg en de Verviersstraat afgesloten van 18.15 tot 20.30 uur. Ook een aantal dwarsstraten tussen de rijweg langs de kaaien en de Waalsekaai zijn afgesloten voor het verkeer. Voetgangers mogen er evenmin door.