Vanaf augustus mag winkelier u geen kosten meer aanrekenen voor elektronische betaling

‘Wij rekenen 20 cent aan bij betalingen onder de 25 euro’. In veel winkels wordt het geafficheerd. Maar vanaf 1 augustus mag het niet meer. Dan betaalt u als klant geen kosten meer wanneer u met de kaart betaalt. Welk bedrag ook.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt vandaag het wetsontwerp goed van vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters rond de afschaffing van extra kosten voor elektronisch betalen.

“Consumenten zullen vanaf begin augustus geen extra kosten meer moeten betalen bij het gebruik van de meest courante bankkaarten, zelfs niet voor kleine bedragen of bij aankopen via het internet. We willen op die manier elektronisch betalen verder aanmoedigen”, zegt Peeters.

Op die manier wil de regering de veiligheid voor zowel de handelaar als de consument, verhogen omdat er minder cash geld circuleert. Bovendien maakt elektronisch betalen het eenvoudiger om fiscale fraude aan te pakken.

Het verbod geldt voor alle bedragen, dus ook voor kleine aankopen met de meest courante betaalkaarten. Ook bij aankopen op het internet zullen geen kosten meer mogen aangerekend worden.

“Momenteel kunnen winkeliers nog een kost aanrekenen als een klant met een bankkaart betaalt. De wet bepaalt weliswaar dat de vergoeding die wordt aangerekend de kosten voor de onderneming als gevolg van het gebruik van het betaalmiddel, niet mag overschrijden. Een andere nieuwigheid is dat het bedrag dat bij diefstal, verlies of fraude ten laste valt van de gebruiker wordt verlaagd van 150 tot 50 euro. De consument wordt dus beter beschermd”, aldus Peeters.

Unizo reageert

Unizo, de unie voor zelfstandige ondernemers, is niet tegen het verbod op het aanrekenen van kosten. Meer en meer mensen betalen elektronisch en het is veiliger voor consument en handelaar. Maar dan moeten de kosten die voor het gebruik van bepaalde kaarten worden aangerekend naar omlaag”, zegt Lieven Cloots van Unizo.

Bancontact en Mister Cash rekenen maar 2 cent aan voor een betaling met de kaart voor een bedrag van minder dan 5 euro, voor een bedrag van minder dan 10 euro is dat 5 cent. Maar bij sommige kaarten kost het de winkelier tussen de 15 en 20 cent per betaling. “Als je dan een brood of een krant koopt, is de winst zeer miniem”, zegt Unizo.