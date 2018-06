59-jarige Limburger draait drugs in spaghetti om stiefdochters te verkrachten en foto’s te posten: “Meest lugubere ooit”

Lanaken -

In de rechtbank van Tongeren heeft het openbaar ministerie acht jaar cel gevorderd voor Jean C. De 59-jarige man uit Lanaken wordt ervan verdacht zijn twee ex-stiefdochters jarenlang verdoofd te hebben met drugs in hun spaghettisaus, om hen vervolgens te verkrachten. De meisjes wisten jarenlang van niets, tot de beelden bijna per toeval opdoken in een drugszaak.